POLIZEI : Hundebesitzer aufgepasst! Vermutlich giftige Köder bei Waxweiler und Lünebach gefunden

Lünebach/Waxweiler Unbekannte haben Köder bei Waxweiler und Lünebach ausgelegt. Vermutlich sind diese giftig.

Die Polizei warnt vor vermutlich giftigen Ködern, die in den vergangenen Tagen in Waxweiler entdeckt worden sind. Außerdem wurden solche Köder, in Form einer Wurst mit unbekanntem Inhalt, auch auf dem Prümtalradweg in Richtung Lünebach aufgefunden. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit nicht. Hundebesitzer sollten, so die Polizei, beim Spazierengehen aufmerksam sein.