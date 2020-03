Polizei warnt vor Tierquälern in der Eifel : Hundehalter aufgepasst: Präparierte Köder in Irrel gefunden

Hundehalter aufgepasst: Präparierte Köder in Irrel gefunden

Polizei warnt vor Tierquälern in der Eifel

Irrel/Prümzurlay Auf einem Wanderweg in der Eifel haben Ermittler mit Nägeln und Rasierklingen gespickte Essensreste entdeckt.

Erst im Januar hat ein Unbekannter vergiftete Wurst in Winterspelt verteilt. Jetzt meldet die Polizei Bitburg einen weiteren Fall: Auf einem Wanderweg zwischen Irrel und Prümzurlay in der Südeifel seien mit Rasierklingen und Nägeln gespickte Essensreste gefunden worden.

Daher appeliert er an Hundebesitzer, in den kommenden Tagen und Wochen besonders vorsichtig zu sein. Und die Hunde von Essensresten am Boden fernzuhalten.