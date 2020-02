Blaulicht: Hunderte Bierkisten im Wald verteilt: LKW rutscht in der Eifel in den Graben (Fotos)

Hunderte Bierkisten im Wald verteilt: LKW rutscht in der Eifel in den Graben (Fotos)

Fleringen/Büdesheim Biertrinker müssen jetzt ganz stark sein: Ein mit hunderten Bierkisten beladener LKW ist zwischen Fleringen und Büdesheim in einen Graben gerutscht und hat seine Ladung im Wald verteilt. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Dienstagvormittag um kurz nach 11 Uhr kam es auf der B410 zwischen Fleringen und Büdesheim in Fahrtrichtung Gerolstein zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben verlor der LKW Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Gliederzug kam in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab schleuderte über den Grünstreifen und kippte in ein Waldstück um.