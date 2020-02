Blaulicht: Hunderte Bierkisten im Wald verteilt

Fleringen/Büdesheim Zwischen Fleringen und Büdesheim ist gestern ein mit Bierkisten beladener LKW in einen Graben gerutscht, ist umgestürzt und hat dabei seine Ladung verloren.

Am Dienstagvormittag um kurz nach 11 Uhr kam es auf der Bundesstraße 410 zwischen Fleringen und Büdesheim in Fahrtrichtung Gerolstein zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer eines Lastwagens auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Gliederzug kam in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab schleuderte über den Grünstreifen und kippte in ein Waldstück um. Hierbei war die Wucht des Aufpralls derart heftig, das der verunfallte LKW fünf Bäume umgerissen hat. Die komplette Ladung, große Mengen an Leergutkisten und ebenso viele volle Bitburgerkisten, gingen dabei zu Bruch und verstreuten sich weiträumig im Wald.