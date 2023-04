Polizei in Idar-Oberstein Kleines Mädchen geht zum Kindergarten - an einem Sonntagmorgen und alleine

Ein fünfjähriges Mädchen hat in aller Frühe am Sonntag in Idar-Oberstein den Kindergarten aufsuchen wollen - zum Glück fiel das einer Frau auf: Die Verkehrsteilnehmerin brachte das Kind, welches alleine im Stadtgebiet unterwegs war, um 6 Uhr zur örtlichen Polizeidienststelle.