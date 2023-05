Mutter und Kind wohlauf Frau bekommt Kind auf Parkplatz im Hunsrück – Wird ihr das Kind nun weggenommen?

Idar-Oberstein · Eine Frau hat am Dienstagnachmittag ein Kind auf einem Parkplatz an einer Landstraße bei Idar-Oberstein zur Welt gebracht. Sie wollte laut Polizei nicht ins Krankenhaus und wurde von drei Staatsanwaltschaften gesucht. Was nun mit dem Kind passiert.

11.05.2023, 06:40 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler