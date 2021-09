Ermittlungen wegen Mordes : 20-jähriger Kassierer in Idar-Oberstein erschossen: Was bisher bekannt ist

Ein Polizist sichert am frühen Morgen eine Tankstelle. Ein Angestellter der Tankstelle war in Idar-Obersteinvon einem mit einer Pistole bewaffneten Mann erschossen worden. Foto: dpa/Christian Schulz

Idar-Oberstein Ein 20-jähriger Kassierer ist am Samstagabend in einer Idar-Obersteiner Tankstelle erschossen worden. Der mutmaßliche Täter steht nun wegen Mordes vor dem Haftrichter. War ein fehlender Mund-Nasen-Schutz der Auslöser für die Tat?

Der Schock in Idar-Oberstein sitzt tief. Dort ist am Samstagabend der 20-jährige Kassierer einer Tankstelle erschossen worden. Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem Kassierer und dem mutmaßlichen Täter, einem 49-Jährigen. Am heutigen Montagvormittag wird der 49-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach mitteilt, laufen die Ermittlungen wegen Mordes.

Bisher steht fest: Der Mann betrat die Aral-Tankstelle in der Idar-Obersteiner Hauptstraße am Samstagabend zweimal. Zunächst gegen 20:30 Uhr. Offenbar gerieten er und der Kassierer in einen Streit, woraufhin der Mann das Gelände wieder verließ. Fahndungsfotos, die die Polizei am Sonntagmorgen veröffentlichten, zeigen, dass der Mann bei seinem ersten Besuch ein dunkles T-Shirt, das auf dem Rücken die Aufschrift der amerikanischen Biermarke Lengthwise-Centennnial-Ale aufwies, trug.

Schon bei diesem Besuch entstand ein Streit zwischen den beiden Männern. Bei seinem zweiten Besuch, etwa eine Stunde später, trug er ein weißes Shirt und eine graue Hose. Nach einem kurzen Wortwechsel wurde der Kassierer um 21:20 Uhr vor der Tankstelle erschossen. Der Angreifer flüchtet anschließend zu Fuß. Er wurde am Sonntagmorgen gefasst.

#Tötungsdelikt #Idar-Oberstein. #Zeugengesucht. Ca. 1 Std. vor der Tat - also gg. 20.30 Uhr - war der Flüchtige bereits in der #ARAL-Tankstelle und hatte einen Streit mit dem Kassierer. Wer hat dazu Beobachtungen gemacht? Bitte bei der Polizei melden. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) September 18, 2021

Fehlender Mund-Nasen-Schutz Auslöser für den Streit?

Was war der Grund für den Streit? Der 49-Jährige trug beim Besuch der Tankstelle keinen Mund-Nasen-Schutz. Nach Angaben der Rhein Zeitung verdichten sich die Hinweise, dass es aufgrund dessen zum Streit zwischen dem Kassierer und dem mutmaßlichen Mörder gekommen sein könnte. Offiziell bestätigt sei dies jedoch nicht. Nach Informationen der Rhein Zeitung befand sich ein zweiter Kassierer in der Tankstelle, der aus dem Hintertür flüchten und die Polizei informieren konnte. Gegenüber der BILD-Zeitung sagte eine Freundin des Opfers aus, dass dieser den Mann auf seinen Mundschutz hingewiesen habe. Offiziell ist nach Angaben der Polizei noch kein Motiv des mutmaßlichen Täters bekannt.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zeigte sich auf Facebook schockiert: „Gerade weil hier in unserer Region nahezu jeder diesen Ort kennt, viele kannten auch das Opfer oder dessen Familie, ist es so unfassbar“, so die CDU-Politikerin.

In #Idar-Oberstein ist ein junger Mann, der in einer Tankstelle arbeitete, gestern am späten Abend erschossen worden.... Posted by Julia Klöckner on Sunday, September 19, 2021