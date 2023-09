Beim Spazieren Männer rauben 82-Jährige am helllichten Tag mit Messern aus

Die Frau war am Donnerstag gegen Mittag in einem Waldgebiet im Idar-Obersteiner Stadtteil Tiefenstein unterwegs, als sie von zwei Männern überfallen wurde. Die beiden Täter bedrohten die 82-Jährige mit Messern und forderten sie auf, ihre Ringe, eine Armbanduhr und ihr Portemonnaie auszuhändigen. Die Männer flüchteten Darauf mit ihrer Beute in Richtung Steinkaulenberg. Die Frau wurde dabei nicht verletzt.