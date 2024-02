Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes Zeugen gesucht: 21-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Am Samstagnachmittag, dem 3. Februar, zeigten Angehörige des 21-jährigen Opfers die Tat bei der Polizei an. Der Geschädigte wurde am Freitagabend mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch Zeugen in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich weiterhin in Behandlung.