„Nach Knallgeräusch“ Möglicherweise bewaffneter Überfall? Sondereinsatz der Polizei in Idar-Oberstein

Nach Zeugenhinweisen ist es am frühen Montagnachmittag, 2. September, gegen 13.40 Uhr zu einem Sondereinsatz der Polizei wegen eines möglicherweise bewaffneten Überfalls auf eine Gaststätte in der Hauptstraße in Idar-Oberstein gekommen, bei dem laut Polizei ein „schussartiges Knallgeräusch“ vernommen wurde. Vor Ort waren mehrere Streifen, die den näheren Einsatzbereich absperrten. Wie die Polizei mitteilt, legten die Einsatzkräfte Schutzausstattung an, um den näheren Tatort zu aufzusuchen.