Ermittlungen : Ursache für Brand am Fachhochschulstandort Idar-Oberstein steht fest

Idar-Oberstein Die Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen. Am Standort der Fachhochschule Trier in Idar-Oberstein führte ein technischer Defekt zum Feuer.

In den Räumen der Fachhochschule Trier in der Fachrichtung Edelstein und Schmuck am Standort Idar-Oberstein ist am 18. Juli 2022 ein Feuer ausgebrochen. Die Fachhochschule befindet sich innerhalb der BBS Idar-Oberstein im Schulzentrum Vollmersbachstraße. Die Brandermittler der Kriminalinspektion Idar-Oberstein, ein Brandgutachter des Landeskriminalamtes und ein Gutachter eines Sachverständigenbüros führten am vergangenen Montag, 25. Juli 2022, die Ermittlungen nach der Brandursache fort. Die Freiwillige Feuerwehr Idar-Oberstein unterstützte mit ihrem ersten Angriffstrupp die Brandursachenermittlungen. Außerdem war ein Diensthundeführer mit Brandmittelspürhund des Polizeipräsidiums Trier im Einsatz.