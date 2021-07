Am Campingplatz Igel : Polizei und Feuerwehr retten Schwan vor Hund und Rivalen

Igel Zunächst wurde er von einem Hund angegriffen, dann von einem Rivalen – und schließlich von Feuerwehr und Polizei vor diesem gerettet: Der Sonntag endete für einen Schwan in Igel in der Tierklinik.

Polizei und Feuerwehr haben in Igel einen Schwan gerettet. Am Sonntag, 4. Juli, wurde die Polizeiinspektion Trier über einen verletzten Schwan im Bereich des Campingplatzes Igel in Kenntnis gesetzt. Das teilten die Beamten am Sonntag mit.