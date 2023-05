Zeugen gesucht Autofahrer wird nach Verkehrsinsel-Crash verfolgt und flüchtet am Ende zu Fuß

Im Zusammenhang mit einem Unfall am 1. Mai in der Ortslage Igel sucht die Polizeiinspektion Trier nach Zeugen des Vorfalls. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte ein Autofahrer gegen 18.10 Uhr auf der B49 in Igel in Fahrtrichtung Trier einen unbekannten Motorrad- oder Rollerfahrer überholt und dabei eine Verkehrsinsel überfahren. Das auf der Insel stehende Verkehrsschild wurde dadurch aus der Verankerung gerissen, auf die Gegenspur geschleudert und beschädigte dort ein entgegenkommendes Auto.