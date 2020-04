Blaulicht : Illegal entsorgte Couch brennt in Gerolsteiner Wald

Gerolstein Eine offenbar illegal entsorgte Couch hat am Samstag ein Feuer in Gerolstein ausgelöst. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Waldgebiet in Gerolstein hat es am Wochenende gebrannt. Am Samstag, 11. April, kurz nach 14 Uhr wurde im Waldgebiet oberhalb der "Sonnenley" in Gerolstein durch Zeugen ein Feuer im Wald festgestellt. Die herbeigerufene Feuerwehr Gerolstein stellte fest, dass offenbar eine dort illegal entsorgte Couch in Flammen stand.