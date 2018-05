später lesen Blaulicht Mehrere Ladungen Holz illegal abgelagert Teilen

Mitarbeiter der Straßenmeisterei Gerolstein stellten am Montagmorgen, 14. Mai, fest, dass auf dem Lagerplatz, in der Nähe „Crumpsmühle“, diese liegt zwischen der L 10 bei Oberbettingen und der B 421 nach Hillesheim, eine große Menge an Baumstümpfen, Stämmen und Baumscheiben deponiert wurde. Man geht von mehreren Lastwagen-Ladungen aus.