Polizei sucht Zeugen : Illegale Abfallentsorgung in Kelberg-Zermüllen

Kelberg-Zermüllen Unbekannte haben in Kelberg-Zermüllen laut Polizei ihren Bauschutt illegal entsorgt. De Polizei sucht nun Zeugen.

Hier hatte ein bisher unbekannter Täter in der Nähe einer Grüngutsammelstelle in der Verlängerung der Bachstraße in Kelberg-Zermüllen Abfall in Form von Überresten von Baumaterialien illegal entsorgt.