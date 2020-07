Polizei : Erst tiefer-, dann stillgelegt: Polizei Bitburg legt zwei Pkw still

Bitburg In der vergangenen Woche mussten Beamte der Polizeiinspektion Bitburg zwei Pkw stilllegen, da sie ohne Betriebserlaubnis unterwegs waren.

Bereits in der Nacht auf Dienstag, 21.Juli, fiel den Beamten in der Bitburger Innenstadt ein offenkundig tiefergelegter BMW auf. Für den 19 Jahre jungen Fahrzeugführer und seine Beifahrerin war die Fahrt damit vorbei, denn bei der Verkehrskontrolle wurden so viele gravierende Mängel offenbar, dass der Pkw sichergestellt werden musste. Bei der anschließenden Begutachtung bei Tageslicht wurde festgestellt, dass das Gewindefahrwerk so tief eingestellt war, dass die Vorderreifen an der Karosserie schliffen. Neben unzulässigen Anbauten und einer modifizierten Abgasanlage wurde in einer Geräuschmessung darüber hinaus festgestellt, dass der BMW doppelt so laut war wie erlaubt. Den Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld. Zudem muss er den ordnungsgemäßen Zustand des Autos wiederherstellen, wenn er wieder damit fahren will.