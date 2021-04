Zell : Unerlaubte Müllentsorgung am Zeller Berg - Polizei sucht Zeugen

Foto: Polizei Zell

Zell Die Polizei Zell sucht Zeugen einer illegalen Müllablagerung neben einem Parkplatz an der B 421 im Bereich Zeller Berg. An einem steilen Abhang, der zu einem Bachlauf führt und vom Parkplatz nicht einsehbar ist, wurden eine große Menge an Renovierungsabfällen, Elektrogeräten, Farbeimern, Teppichen und Hausmüll unerlaubt entsorgt.

Zum Teil lagen laut Polizei Müllsäcke und Kanister mit umweltgefährdeten Stoffen in einem Bachlauf. Aufgrund des Zustandes der Abfälle dürfte die Abladung erst in den vergangenen Tagen erfolgt sein. Eine aufmerksame Zeugin hatte dies der Polizei gemeldet.