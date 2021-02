Täter gesucht : Unbekannte entsorgen illegal Sperrmüll bei Stadtkyll

Stadtkyll Unbekannte haben wieder einmal Müll illegal in der Eifel entsorgt. Dieses Mal lag der Unrat in Stadtkyll.

Die Polizeiinspektion Prüm hat am Sonntag erneut eine Meldung über illegal abgeladenen Müll bekommen. Dieser lag an einem Feldweg zwischen Stadtkyll und Kerschenbach. Durch unbekannte Täter seien hier, so die Polizei, Sperrmüll, Glas und Styrodur illegal entsorgt worden. Die olizeiinspektion Prüm habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.