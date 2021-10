Blaulicht : Autofahrer liefern sich mit 140 km/h illegales Rennen zwischen Konz und Trier

Trier/Konz Erneut ermittelt die Polizei wegen eines illegalen Autorennens, diesmal auf der B 51 zwischen Trier und Konz.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr zu dem Vorfall auf der B 51 zwischen Trier und Konz. Zwei junge Männer fuhren dabei in ihren beiden hochmotorisierten VW Golf R mit etwa 140 km/h auf der B 51 aus Trier kommend in Richtung Konz. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in dem Streckenabschnitt liegt bei 70 km/h. Außerdem hätten die beiden Fahrer den zulässigen Mindestabstand unterschritten. Beamte der Polizei Saarburg kontrollierten beide Fahrer in Konz. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete die Beschlagnahme beider Führerscheine an. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise beider Autos machen können. Hinweise an die Polizei Saarburg, 06581/91550.