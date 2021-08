Blaulicht : Illegales Rennen in Trier? Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Trier Während sich zwei Autos mutmaßlich ein Rennen geliefert haben, wurde ein Passant in Trier angefahren. Es gibt Beschreibungen der gesuchten Fahrzeuge.

Am Samstagabend um 21:24 Uhr kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ostallee in Trier. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein dunkelfarbener (schwarzer oder grauer) Audi die Ostallee aus Richtung Kaiserthermen kommend in Fahrtrichtung Trierer Hauptbahnhof. Zeugen berichten, dass der Audifahrer den Kreuzungsbereich Ostallee / Gartenfeldstraße überquerte und einen Fußgänger mit seiner Fahrzeugfront erfasste. Der Fußgänger wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.