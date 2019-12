Kostenpflichtiger Inhalt: Blaulicht : Wenn es im Bordell qualmt: Brand im Trierer Eros Center

Foto: Friedemann Vetter

Trier 15 Menschen mussten am Freitagabend wegen eines Schmorbrandes in der Trierer Luxemburger Straße in Sicherheit gebracht werden. Nachdem das Bordell ordentlich gelüftet wurde, konnte das Gebäude wieder betreten werden.

Im Eros Center in der Trierer Luxemburger Straße hat es am Freitagabend gebrannt. Gegen 19 Uhr entwickelte sich im Bordell in der Trierer Luxemburger Straße ein Schmorbrand.

Dieser entstand am Verteilerkasten des Gebäudes. Unter schwerem Atemschutz verschaffte sich die Feuerwehr durch die stark verrauchten Räumlichkeiten Zugang und konnte den Schmorbrand schnell löschen. 15 Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in den Räumlichkeiten aufhielten, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Sie blieben unverletzt und wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Der starke, schwarze Rauch zog sich durch das ganze Gebäude und musste mit mehreren Überdrucklüftern entfernt werden. Dabei wurde das Eros Center quergelüftet, sodass nach dem Feuerwehreinsatz das Gebäude wieder betreten werden konnte.