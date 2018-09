Im Hunsrück ist wieder ein Biker schwer verunglückt

Der Mann war in einer Gruppe von Motorradfahrern auf der kurvigen Strecke von Hirschfeld in Richtung Horbruch unterwegs. In einer Linkskurve kam er, so die Polizei, wegen eines Bremsfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Die L 190 war während des Einsatzes für 30 Minuten gesperrt. In den vergangenen Tagen hatte es auch auf der B 269 zwischen Morbach und Gonzerath, bei Kempfeld und auch schon in Horbruch schwere Unfälle gegeben, an denen Biker beteiligt waren. In Kempfeld und Horbruch ließ jeweils ein Fahrer sein Leben. Und es gab mehrere Schwer- und Leichtverletzte.