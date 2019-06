Blaulicht : Im Kreisverkehr über die Gegenfahrbahn: Polizei ermittelt wegen Nötigung

Daun-Rengen Nach einem dreisten Überholmanöver in einem Kreisel bei Daun-Rengen ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung. Beinahe wäre es zu einem Unfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 19.20 Uhr zu dem Vorfall auf der L 46 am Kreisverkehr Daun-Rengen. Ein inzwischen ermittelter 63-jähriger Fahrer eines Audi A 3 aus der Verbandsgemeinde Kelberg sei auf der L 46 von Daun kommend in Richtung Kelberg unterwegs gewesen.