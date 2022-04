Blaulicht : Im Sturm: Baum stürzt in Kenn vor fahrendes Auto

Kenn Am Donnerstag hielt ein Baum in Kenn den starken Sturmböen nicht mehr stand und stürzte - direkt vor ein fahrendes Auto. Was dann passierte.

Eine 31-jährige Autofahrerin war am heutigen Donnerstag auf der L151 in Richtung Mertesdorf unterwegs. Kurz hinter der Ehranger Brücke stürzte direkt vor ihr ein Baum auf die Fahrbahn, der von einer Sturmböe umgeworfen worden war.