Erregung öffentlichen Ärgernisses 72-Jähriger fasst sich in Zug von Konz nach Trier anstößig an

Die Bundespolizei hat am Sonntagnachmittag (10. März) einen 72-Jährigen am Trierer Hauptbahnhof vorläufig festgenommen. Laut Aussage einer 18-jährigen Geschädigten hatte sich der Mann zuvor in einem Zug auf der Fahrt von Konz nach Trier anstößig angefasst und durch die geschlossene Hose sein Glied berührt. Die junge Frau hat den Mann dabei gefilmt.