Dicker Qualm Rundballenpresse steht bei Immert lichterloh in Flammen (Fotos)

Mit mehreren Tanklöschfahrzeugen rückte die Feuerwehr an und löschte das Feuer. Angrenzend geriet bereits auch Wiesenfläche in Brand, was allerdings schnell eingedämmt werden konnte. Im Pendelverkehr von der Ortsmitte Immert wurden die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr immer wieder gefüllt. Schließlich konnte der Brand gelöscht werden. Die Ballenpresse brannte vollständig aus.