Blaulicht : Explosion in Bruch - Fahrradakku geht in die Luft

Explosion in Bruch - Fahrradakku geht in die Luft

Bruch In Bruch ist ein Fahrradakku beim Wechseln explodiert. Der Eigentümer konnte noch schlimmeres verhindern.

(red) Zur Explosion eines Fahrradakkus kam es am Samstag, 7. November, gegen 16.15 Uhr in Bruch. Der Eigentümer wollte an dem in der Garage abgestelltem Elektrobike den Akku wechseln. Nachdem er diesen gewechselt hatte, bemerkte er ungewöhnliche Geräusche und eine Rauchentwicklung an dem Akku, welcher dann plötzlich explodierte.