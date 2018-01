Polizei sucht Zeugen: Altreifen im Wald entsorgt

Die Polizeiinspektion Daun ermittelt in einem Fall illegaler Abfallentsorgung.

Densborn/Meisburg (red) Die Polizeiinspektion Daun ermittelt in einem Fall illegaler Altreifenentsorgung. Ein Spaziergänger hatte am Sonntag festgestellt, dass auf einem Waldweg an der Kreisstraße 28 etwa 30 Altreifen (laut Polizei ohne Felgen, vornehmlich Autoreifen) zwischen Densborn und Meisburg gelagert worden waren. Das Areal befindet sich im Bereich einer scharfen Kurve. Die meisten Reifen liegen nach Mitteilung der Polizei an einer Böschung beziehungsweise in dem dort fließenden Treisbach. Hinweise darauf, wer die Reifen entsorgt haben könnte, gibt es noch nicht. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Gerolstein, Telefon 06591/95260, entgegen.