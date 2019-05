Polizei : Vier Autos zerkratzt

Speicher (red) In der Hexennacht auf den 1. Mai wurden in Speicher von bislang unbekannten Tätern vier Autos zerkratzt: ein blauer Ford Focus, der in der Straße Flockenberg in Höhe der Hausnummer 5 parkte, sowie ein Ford Ranger, ein Opel Corsa und ein Opel Astra, die im Bereich Flockenberg abgestellt waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei sucht Zeugen.