Brandlegung und Vandalismus

Die Feuerwehr ist am Freitag gegen 17 Uhr zu einem Brand in Freudenburg im Waldweg parallel zur Gartenstraße ausgerückt. Dort war es laut Polizei in einer kleinen Waldfläche zu mehreren Entzündungen des Bodens gekommen.