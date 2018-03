später lesen Polizei Verfolgungsfahrt endet für den Flüchtenden im Graben FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

(sts) Eine Streifenbesatzung der Dauner Polizei wollte Mittwoch kurz nach 18 Uhr am Viehmarktplatz in Hillesheim den Fahrer eines VW Polo kontrollieren. Der zog es nach Mitteilung der Polizei aber vor, in Richtung Birgel zu flüchten.