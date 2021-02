TV-Serie Otrsbürgermeister nennen Projekte für 2021 : In Hinzert- Pölert wird viel gebaut

Hinzert-Pölert Neues Bauland, Wege und eine neue Verbindung zwischen den Ortsteilen stehen für 2021 an.

Für Mario Leiber, Ortbürgermeister von Hinzert-Pölert, ist das wichtigste Projekt in seinem Dorf derzeit: „Wir beabsichtigen dieses Jahr das Baugebiet in Hinzert In den Ginselfeldern mit sechs bis sieben Parzellen umzusetzen.“ Hinzu komme in Hinzert ein Teilausbau des Hirtenwegs. Dieser Ausbau wird von den Verbandsgemeindewerken Hermeskeil unterstützt.