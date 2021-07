Mandern Wer hat etwas in der Nacht zum Sonntag gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Hands-Bilstein-Straße in Mandern wurde am Sonntag, 18. Juli, in der Zeit zwischen 00.05 bis 7.15 Uhr eine Verkehrsinsel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/91510 entgegen.