Feuer in Stadtkyll Photovoltaikanlage gerät in der Vulkaneifel Brand

Teile einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines landwirtschaftliches Gebäudes in Stadtkyll, Ortsteil Niederkyll, sind am Sonntag, 10. März, gegen 12.40 Uhr, in Brand geraten. Laut Polizeiinspektion Prüm können noch keine konkreten Angaben zur Brandursache gemacht werden. Vermutet wird ein technischer Defekt. Dabei ist ein Schaden in unbekannter Höhe entstanden. Aktuell sind die Feuerwehren Stadtkyll, Jünkerath und Gerolstein sowie die Polizeiinspektion Prüm vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch an.