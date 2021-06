Diebstahl : Diebstahl in Pantenburg - Fahrräder und Rasenmäher weg

Foto: dpa/Friso Gentsch

Pantenburg (red) In der Zeit vom Freitag, 11.Juni, 17 Uhr und Samstag, 12. Juni, 10 Uhr wurden in Pantenburg in der Bahnhofstraße zwei Fahrräder (ein Mountainbike Line, 24 Gang und ein Fahrrad der Marke Cube, „Aim Pro“ black´n blue) gestohlen.

Außerdem wurde nach Angaben der Polizei ein Rasenmäher der Marke Alko, 474 VS-A entwendet.