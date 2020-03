Unfall : Kipplaster-Fahrer flüchtet nach Unfall

Palzem (red) Ein Sattelschlepper und ein Kipplaster sind am Dienstag gegen 6.30 Uhr in Palzem zusammengestoßen. Laut Polizei ist ein dunkler Kipplaster rückwärts aus der Römerstraße auf die B 419 gefahren.

Dabei habe er den dort fahrenden und bevorrechtigten Sattelzug übersehen, heißt es weiter. Die beiden Fahrzeuge seien zusammengeprallt. Der Fahrer des Kipplasters habe sich auf der B 419 in Richtung der saarländischen Landesgrenze entfernt, ohne zuvor seine Daten mit dem geschädigten Fahrer des Sattelzuges auszutauschen, erklärt die Polizei. Zwar wurde bei dem Unfall niemand verletzt, aber am Sattelschlepper entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher, den die Polizei nun sucht, ist laut den Ermittlern lediglich das Kennzeichenfragment „421“ oder „481“ bekannt.