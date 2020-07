Betrunken unterwegs : In Schlangenlinien unterwegs – Polizei Wittlich stoppt alkoholisierten Fahrer

Wittlich (red) Zeugen haben der Polizei Wittlich am Donnerstag einen Autofahrer gemeldet, der in Schlangenlinien fahre und seinen Wagen unsicher führte. Daraufhin suchten die Beamten den Mann, eine Streife hielt ihn gegen 20.10 Uhr an und kontrollierte ihn.

