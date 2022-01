Blaulicht : Zu schnell unterwegs – Auto überschlägt sich und landet in der Böschung

Zu schnell unterwegs – Auto überschlägt sich und landet in der Böschung

Übersdorf Heftiger Unfall bei Üdersdorf: Eine Fahrerin fährt auf einer Landstraße Richtung Bleckhausen und landet abseits der Straße in der Böschung. Die Frau wurde dabei verletzt.

Samstag, 1. Januar, gegen 7.30 Uhr von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Auto. Das meldet die Polizeidirektion Wittlich am Montag.

Wie es zu dem Unfall kam:Die 62-jährige Fahrerin fuhr laut Polizei aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Daun mit ihrem Auto auf der Landstraße 46 von Üdersdorf in Richtung Bleckhausen. Hier kam sie am Ausgang einer Rechtskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab – und überschlug sich in der angrenzenden Böschung.