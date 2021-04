Blaulicht : In unübersichtlicher Kurve überholt - Polizei sucht Zeugen

In unübersichtlicher Kurve überholt - Polizei sucht Zeugen

Mehren/Ellscheid Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Überholmanövers am Freitagnachmittag auf der B 421 zwischen Ellscheid und Gillenfeld.

Wie die Polizei mitteilte, erstatte am Freitagnachmittag ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Daun Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Demnach habe der Fahrer eines weißen Kleinwagens mit rotem Emblem an der Seite und DAU-Kennzeichen die B 421 zwischen Mehren und Ellscheid befahren und in einer unübersichtlichen Kurve mehrere Fahrzeuge überholt. Entgegenkommende Fahrzeuge seien offenbar durch dieses Überholmanöver gefährdet worden.