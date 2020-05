Kostenpflichtiger Inhalt: Evakuierung nach Bombenfund am Mattheiser Weiher : Aktuelle Infos zur Bombenentschärfung in Trier - Ab 17 Uhr müssen alle raus sein update

Mehr als 75 Jahre lang schlummerte die Fliegerbombe unerkannt auf einer Fläche in der Nähe des Mattheiser Weihers. Am Mittwochabend soll sich unschädlich gemacht werden. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Wenn alles klappt, können die 2700 Bewohner aus den Stadtteilen Heiligkreuz und Feyen-Weismark am Mittwochabend gegen 21 Uhr wieder zu Hause sein. Neben der Entschärfung des Blindgängers stellt die Corona-Pandemie die Verantwortlichen vor Herausforderungen.

Der Zeitplan steht. Nun muss noch der Zünder am Blindgänger mitspielen, der am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf einem Privatgrundstück in Trier-Heiligkreuz gefunden worden ist. Thomas Schmitt, Dezernent für Sicherheit und Ordnung der Stadt Trier, hat die Planungen für die Entschärfung vorgestellt, die am Mittwochabend über die Bühne gehen soll.

Der zeitlich Ablauf Ab 17 Uhr darf mit Ausnahme der Einsatzkräfte niemand mehr in den Sperrbezirk einfahren, der sich grob umrissen zwischen der Straßburger Allee, der Berliner Allee, der Weismark und dem Freibad Trier-Süd befindet. Alle Wohnungen müssen bis 18 Uhr geräumt sein. Anschließend wird kontrolliert, ob auch wirklich alle das Gebiet verlassen haben. Dazu sagt Feuerwehrchef Andreas Kirchartz: „Es hat auch bei den jüngsten Entschärfungen immer wieder einmal jemanden gegeben, der seine Wohnung nicht verlassen hat.“ Doch das habe am Ende dann doch immer funktioniert.

Die Entschärfung selbst soll gegen 19.30 Uhr beginnen. Die Experten des Kampfmittelräumdiensts gehen nicht davon aus, dass es große Komplikationen gibt. Der Blindgänger ist in einem vergleichsweise guten Zustand. Zudem ist der Bombentyp nicht zuletzt seit der Entschärfung eines baugleichen Sprengkörpers im September 2019 in Trier-Euren bekannt. Schmitt rechnet damit, dass die Bürger gegen 21 Uhr wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren können.

Foto: TV/Harald Jansen 19 Bilder Bombenfund am Mattheiser Weiher in Trier

Warum der Termin am Mittwochabend? Es gibt nach Auskunft von Dezernent Schmitt mehrere Gründe, so schnell die Entschärfung anzusetzen. Insgesamt sind mehr als 200 Menschen während der Entschärfung im Einsatz, ein Großteil davon Freiwillige von Feuerwehr und Rettungsdiensten. Gerade die ehrenamtlichen Helfer hätten am späten Nachmittag eher Zeit als tagsüber.

Zudem erwarten Polizei und städtisches Ordnungsamt für den Vatertag zahlreiche Einsätze. Wohl auch deshalb, weil nicht alle Vatertagstouren friedlich enden. Weiterer Grund: Man möchte dem Hausbesitzer, in dessen Garten die Bombe gefunden worden ist, nicht länger als nötig zumuten, neben einem Sprengkörper zu wohnen.

Die Herausforderungen Bei 2700 betroffenen Einwohnern wird davon ausgegangen, dass 270 von ihnen ein Notquartier brauchen. Das befindet sich in den Räumen der Integrierten Gesamtschule auf dem Wolfsberg. „Es wird jedoch nicht Kaffee und Kuchen geben“, sagt Schmitt. Denn es müssen die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie eingehalten werden.

Außerdem muss sichergestellt werden, dass Hochbetagte und Kranke möglichst so untergebracht werden, dass keine Ansteckungen möglich werden. Normalerweise rechnet die Verwaltung damit, dass ein Prozent der betroffenen Anwohner mit speziellen Fahrzeugen transportiert werden muss. Das wären im aktuellen Fall 27. Laut Feuerwehrchef Kirchartz könnten es mehr werden, da die Zahl 27 bereits am Dienstagmorgen erreicht worden sei. Hintergrund ist wohl auch die Altersstruktur in diesem Teil der Stadt. Viele Häuser sind Anfang der 1960er Jahre gebaut worden. Entsprechend groß ist die Zahl der damals neu eingezogenen Menschen, die seitdem in ihren Häusern leben.

Nicht nur die Zahl, sondern auch die Umstände sind herausfordernd. Denn die Rettungswagen müssen nach jedem Einsatz so desinfiziert werden, dass eine Ansteckung ausgeschlossen wird. Zudem müssen Betten besorgt werden, die in der Schule aufgestellt werden.

Transport und Autoverkehr Wegen der Entschärfung werden die Buslinien 2/82, 5 und 83 der Stadtwerke ab 18 Uhr bis zum Ende der Sperrung umgeleitet. Busse der Linie 2/82 fahren über die Route Straßburger Allee, Hans-Böckler-Allee und Peter-Wust-Straße. Die Linie 5 führt zwischen der Haltestelle Gilbertstraße über die Saarstraße und St. Medard nach Feyen. Das gilt auch für Fahrzeuge der Linie 83 mit Ziel Weismark/Pfahlweiher.

Um 17 Uhr und um 17.45 Uhr fährt ein Bus ab der Wendeschleife Weismark/Pfahlweiher die folgenden Haltestellen im Sperrgebiet an, um Bewohner zum Wolfsberg zu bringen: Am Bildstock, Cusanus­straße, Joseph-Haydn-Straße, Kyrianderstraße, Straßburger Allee, An der Ziegelei, Franz-Buß-Straße, Ludwig-Simon-Straße und Adolph-Kolping-Straße. Nach erfolgter Entschärfung fahren die Busse wieder zurück.

Ab 17 Uhr kommt es zudem zu Verkehrsbehinderungen. Da Teile von Straßburger Allee sowie Arnulf- und Aulstraße im Sicherheitsbereich liegen, gibt es dann dort kein Durchkommen mehr. Die Stadt Trier bittet alle Verkehrsteilnehmer, diesen Bereich zu meiden.

Der Zünder muss raus. Bei Bauarbeiten war die britische Fliegerbombe des Typs MC 500 gefunden worden. Foto: Ernst Mettlach/Ernst Mettlach Pressamt Stadt Trier