Polizei sieht Zusammenhang : Innerhalb weniger Tage brennt das dritte Auto in den Trierer Moselauen

Der schwarze 3er BMW brannte in den Moselauen komplett aus. Foto: Polizei Trier

Trier In den Trierer Moselauen hat am frühen Freitagmorgen, 6. Dezember, gegen 1.30 Uhr das dritte Auto innerhalb von zwei Wochen gebrannt. Am vergangenen Dienstag brannte außerdem ein weiteres Fahrzeug im Stadtteil Ehrang. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der schwarze 3er BMW konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, brannte jedoch komplett aus. Das Fahrzeug war im unteren Drittel des Parkplatzes, also zur Mosel hin, in den Moselauen abgestellt.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen den Bränden an gleicher Örtlichkeit in den vergangenen Tagen dürfte ein Tatzusammenhang bestehen. Ob auch ein Tatzusammenhang zum Brand des Lieferwagens in Trier-Ehrang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An dieser Stelle auf dem Parkplatz in den Trierer Moselauen hat ein Auto gebrannt. Foto: TV/Christian Thome

