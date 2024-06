Im Hunsrück Unfall auf der B50: Autofahrer überschlägt sich mehrfach – schwer verletzt

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr gegen 12.30 Uhr auf die B50 zwischen Irmenach und Büchenbeuren gerufen. Am Übergang der vierspurigen Bundesstraße auf die zweispurige Straße überschlug sich ein Mann mehrfach mit seinem Auto, bis er im Straßengraben auf der Seite liegen blieb. Nach Angaben der Polizei ist der Zustand des Mannes sehr kritisch. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde anschließend dem Rettungsdienst übergeben, der ihn ins Krankenhaus brachte. Die Bundesstraße musste in beide Fahrtrichtungen für mehr als eine Stunde gesperrt werden.