Blaulicht : Zwei leicht Verletzte bei Zusammenstoß in Irrel - Rückstau behindert den Verkehr

Zwei leicht Verletzte bei Zusammenstoß in Irrel - Rückstau behindert den Verkehr

Irrel In Irrel sind zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, hat es am späten Freitagvormittag einen leichten Verkehrsunfall in der Niederweiser Straße in Irrel gegeben. Ein Autofahrer ist beim Abbiegen mit einem anderen PKW zusammengestoßen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.