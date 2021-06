Blaulicht : Betrunken mit E-Scooter durch Briedeler Weinberge geirrt

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Briedel Ein Mann hat sich am frühen Samstagmorgen mit seinem E-Scooter in den Briedeler Weinbergen verfahren und dann um Hilfe gerufen. Die Polizei fand schnell heraus, was die Ursache seines Orientierungsverlusts war.