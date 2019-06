Feuer : Wohnmobil brennt – Mann schwer verletzt

Foto: Wilfried Hoffmann

Irsch/Saar Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend in Irsch an der Saar ein Wohnmobil in Brand geraten.

Bei dem Brand am Donnerstag, 27. Juni, gegen 19.45 Uhr, wurde laut Polizeibericht ein 58-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Saarburg schwer verletzt.

Der Mann wurde in die Unfallklinik Ludwigshafen geflogen.

Das Wohnmobil brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

