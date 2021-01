Jagd : Schüsse am Sonntagnachmittag zwischen Ayl und Saarburg

Ayl/Saarburg Eine Jagd zwischen Ayl und Saarburg hat am Sonntagnachmittag Verwirrung ausgelöst.

Was ist da los? Diese Frage hat sich eine Spaziergängerin gestellt, die am Sonntagnachmittag von Ayl auf geteertem Weg durch die Weinberge Richtung Landal-Ferienpark Warsberg in Saarburg unterwegs war. Viele Familien hätten den Nachmittag nach dem nächtlichen Schneefall für einen Spaziergang in der Gegend genutzt, sagt die Frau. Kinder seien Schlitten gefahren. Plötzlich habe sie geglaubt, einen Schuss zu hören. Schließlich hätten Jäger mit Warnwesten und Gewehren in den Händen auf einer Wiese gestanden. Warnschilder, die auf eine Jagd hindeuteten, hat die Frau laut eigener Schilderung nicht gesehen. Die Jäger hätten angegeben, Richtung Saarburg Schilder aufgestellt zu haben.