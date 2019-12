Blaulicht : Jagdhütte bei Sehlem brennt komplett ab

Sehlem Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einer abgebrannten Jagdhütte in Sehlem Zeugen. Am Sonntagvormittag, 8. Dezember, bemerkten Menschen im Waldgebiet von Sehlem, dass eine Jagdhütte ein Opfer der Flammen geworden war.

Diese war laut Polizei vermutlich im Verlauf der vorangegangenen Nacht komplett abgebrannt. Da die gesamte Hütte aus Holz bestand, dürfte es sicherlich lange und hell gebrannt haben. Die Hütte lag im Waldgebiet westlich der Ortslage in Richtung Dodenburg, etwa 150 Meter von der Bahnhaltestelle Sehlem entfernt.

Zeugen, die in diesem Bereich zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Brand gemacht haben, werden geben, sich mit der Kriminalpolizei in Wittlich unter 06571/9500-0 in Verbindung zu setzen.