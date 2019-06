Polizei : Jaguar war nach Einkauf beschädigt

Die Polizei sucht Ueugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun Der Besitzer eines Jaguars hatte sein Auto am Dienstag zwischen 10 und 10.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Daun abgestellt. Als er vom Einkauf zurückkam, bemerkte er, dass sein Wagen an der linken hinteren Stoßstange beschädigt worden war.