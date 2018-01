Jogger schlägt Geländewagenfahrer

Ein rabiater Jogger hat auf einem Feldweg bei Gerolstein einen Geländewagenfahrer geschlagen und beleidigt.

Wie die Dauner Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr af einem Feldweg in Gerolstein-Oos zu dem Vorfall. Ein Autofahrer sei berechtigterweise mit seinem Geldändewagen auf dem Feldweg unterwegs gewesen, als er auf einen Jogger traf. Der Autofahrer habe den Jogger angesprochen und darum gebeten, vorbeifahren zu dürfen. Daraufhin habe der Jogger mit der Faust nach dem Geländewagenfahrer geschlagen und diesen am Arm getroffen. Zudem habe er den Autofahrer beleidigt und gegen den Wagen getreten, ein Schaden sei dabei aber nicht entstanden. Hinweise an die Polizei Daun, 06592 96260.

(red)